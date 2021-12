W bieżącym sezonie Piotr Zieliński pokazywał się w barwach drużyny z Neapolu od bardzo dobrej strony - do drugiej połowy grudnia zdołał dopisać już do swego konta sześć bramek oraz pięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Polak cieszy się regularnymi występami dla "Azzurrich" - bardzo często trwającymi pełne 90 minut. Nie ma więc wątpliwości, że jest zawodnikiem cenionym przez Luciano Spallettiego.

Jego dyspozycja to jednak pod jednym, jedynym względem także kłopot dla Napoli - bowiem jest więcej niż pewne, że kilka klubów będzie w najbliższym czasie czynić zakusy, by zakontraktować zawodnika - a okazja do tego byłaby przecież już w styczniu.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Piotr Zieliński wciąż w kręgu zainteresowań Liverpool F.C.

Jak informuje portal calciomercato.com na czele listy potencjalnych kupców znajduje się - po raz kolejny - Liverpool F.C. Ekipa "The Reds" już od kilku sezonów przymierza się do zakupu "Ziela", jednak jak dotychczas temat ten zawsze koniec końców upadał.



Mimo to nikt w "mieście Beatlesów" nie stwierdzi, że Juergen Klopp, szkoleniowiec Liverpoolu, przestał być fanem umiejętności polskiego pomocnika. Niemiec od zawsze cenił Zielińskiego i wciąż upatruje w nim opcję dla swojego składu - zwłaszcza teraz, gdy zawodnik prezentuje się wyśmienicie na włoskich boiskach.



Dla "The Reds" problem polega jednak na tym, że kontrakt piłkarza kończy się dopiero w czerwcu 2024 roku. Napoli więc po pierwsze nie musi się spieszyć i robić gwałtownych ruchów, a po drugie może zaproponować naprawdę wysoką cenę za swojego podopiecznego.

Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

Piotr Zieliński i Liverpool? W styczniu wiele może się wyjaśnić

O tym, czy Liverpool F.C. "podejmie rękawicę" będziemy mieć szansę przekonać się w ciągu najbliższych kilku tygodni. W tym czasie ekipa Napoli będzie mieć m.in. okazję do zmierzenia się w Serie A chociażby z Juventusem.



Piotr Zieliński z zespołem z południa Italii związał się w 2016 roku. W trakcie kariery seniorskiej reprezentował jeszcze barwy Empoli oraz Udinese Calcio.

PaCze