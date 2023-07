Gigant finalizuje hitowy transfer. Bohater mundialu zagra w nowej lidze

Gvardiol zagra w Manchesterze City. Zyska miano najdroższego obrońcy w dziejach

Teraz - jak donosi Fabrizio Romano - doszło również do porozumienia między RB Lipsk a MC . Szacuje się, że mistrzowie Anglii będą musieli wyłożyć ponad 100 mln euro . Tym samym Gvardiol stanie się najdroższym defensorem w dziejach futbolu . Miano takie dzierży obecnie Harry Maguire (87 mln euro), do niedawna kapitan Manchesteru United .

"The Citizens" będą drugim zagranicznym pracodawcą Gvardiola. W 2021 roku przeszedł do Lipska z Dinama Zagrzeb za 19 mln euro. Obecny kontrakt zawodnika zachowuje ważność do 2027 roku. Już w momencie składania podpisów obie strony wiedziały jednak, że umowa nie zostanie wypełniona do końca.