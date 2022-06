Giganci z Anglii walczą o gracza Atletico. Czy ktoś uruchomi wielką klauzulę?

Kariera Yannicka Carrasco nabrała w ostatnich latach dosyć niecodziennych odcieni - Belg w 2018 roku opuścił szeregi Atletico Madryt po to, by dołączyć do występującej w chińskiej ekstraklasie ekipy Dalian Yifang - po dwóch latach wrócił do "Los Rojiblancos" na wypożyczenie, a następnie... ponownie podpisał stały kontrakt z zespołem ze stolicy Hiszpanii.

Od czasu, kiedy wrócił do Europy, Carrasco pozostaje przy tym niezmiennie istotnym elementem w układance Diego Simeone - "El Cholo" nie wyobraża sobie swojego składu bez zawodnika, a ten z kolei bardzo dobrze czuje się na Wanda Metropolitano. Nie można jednak wykluczyć pewnych zaskakujących scenariuszy...

Jak bowiem informuje hiszpański "As", belgijski skrzydłowy znalazł się jednocześnie na radarze aż trzech dużych angielskich klubów - mowa tu konkretnie o Manchesterze United, Chelsea oraz Tottenhamie Hotspur. Gdyby więc gracz postanowił poszukać sobie wyzwań w zupełnie nowej dla siebie lidze, to jednego może być pewien - na brak zainteresowania swoją osobą narzekać nie będzie.

Yannick Carrasco na celowniku United, Chelsea i Tottenhamu. Wielkie pieniądze w grze

"Czerwone Diabły" zdają się obecnie wykazywać chęć do złapania wielu srok za ogon - zespół z Manchesteru rozstał się bowiem z dużą grupą graczy i teraz poszukuje solidnych zastępców oraz nowych rozwiązań, więc Carrasco zdaje się być w takich okolicznościach naprawdę obiecującym wyborem do ofensywy.

Chelsea z kolei - po niemałym zamieszaniu dotyczącym sprzedaży klubu przez Romana Abramowicza - wraca na dobre do transferowej gry i chce jeszcze mocniej zagrozić hegemonii City i Liverpoolu. Tottenham ma mniejsze nadzieje na mistrzostwo Anglii, natomiast chciałby wylądować jak najwyżej w krajowej tabeli - i namieszać w europejskich pucharach.

Czy któraś z wymienionych stron dopnie więc niebawem swego i włączy do drużyny 28-latka? Nie będzie to proste, bowiem klauzula odstępnego zawarta w jego kontrakcie z "Los Colchoneros" wynosi 60 mln euro - a potem i tak trzeba będzie przekonać futbolistę, że nieco chłodniejsza Anglia będzie dla niego lepszą opcją, niż słoneczna Hiszpania, gdzie ma pewne miejsce w składzie.

Yannick Carrasco ma kontrakt ważny jeszcze przez dwa lata

Yannick Carrasco w ubiegłym sezonie zdobył sześć goli i zanotował siedem asyst we wszystkich klubowych rozgrywkach. Ponadto jest on regularnie powoływany przez Roberto Martineza do reprezentacji Belgii

Umowa piłkarza z Atletico wygaśnie w czerwcu 2024. Wiele się jednak mówi o tym, że niebawem "z kopyta" ruszą rozmowy na temat jej przedłużenia. Skrzydłowy chciałby jednak znacznej podwyżki...

