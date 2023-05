Giganci stoczą bój o wielką gwiazdę. Tego lata ma dojść do hitowego transferu 

Kontrakt Jamesa Maddisona z Leicester City obowiązuje do końca czerwca 2024 roku - dla "Lisów" jest to więc ostatnia okazja na to, aby zarobić dużą sumę na sprzedaży swojego pomocnika. Jeśli klub z King Power Stadium ostatecznie spadnie do Championship, odejście Anglika będzie praktycznie przesądzone. Już teraz jednak jest to opcja więcej niż prawdopodobna.