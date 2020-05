George Best to żywa legenda Manchesteru United, jeden z najlepszych dryblerów wszech czasów, wybrany najlepszym piłkarzem Europy 1968 r. Z pieniędzmi i sławą nie poradził sobie w życiu, a nawet zakiwał się na śmierć. Milczenie przerwała jego pierwsza żona Angela MacDonald-Janes.

Best i Angela, znana bardziej jako Angie małżeństwem byli od stycznia 1974 r. do 1986 r. W 1981 r. urodził się ich syn Calum.

George był geniuszem futbolu. W latach 1963-1974 rozegrał 361 meczów w barwach "Czerwonych Diabłów", w których zdobył 137 goli. Z Manchesterem sięgał po mistrzostwo Anglii, a przede wszystkim po Puchar Europy Mistrzów Krajowych (1968 r.), czyli odpowiednik dzisiejszego Pucharu Ligi Mistrzów.

Przez większość dorosłego życia zmagał się z alkoholizmem i depresją, które doprowadziły go do śmierci 25 listopada 2005 r., w wieku 59 lat.

- Za wszelką cenę chciałam znaleźć dla niego ratunek. Dopiero teraz sobie uzmysłowiłam, że to była walka z wiatrakami. Z prostego powodu: on nie chciał być uleczonym. Alkohol wepchnął go w głęboką depresję - zwierzył się Angie w rozmowie z "Daily Mail".

Robiła, co mogła, by odciągnąć go od kieliszka.

- W ośrodku odwykowym był dwa razy, ale jedyne co się mu udało osiągnąć, to stosunki seksualne z przebywającą tam alkoholiczką - zdradza była żona legendy.