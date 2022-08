Gary Neville ujawnia: w Manchesterze dzieje się naprawdę źle. Będzie następny zwrot akcji z Ronaldo?

Neville jest ekspertem telewizji Sky Sports i jest znany ze swoich szczerych i bezpośrednich opinii, szczególnie na tematy związane z United, do którego nie ukrywa przywiązania emocjonalnego. Jego zdaniem klub musi podjąć kluczową decyzję w temacie Cristiano Ronaldo, rzecz jednak w tym, że jakiej by nie podjął, to może się ona obrócić przeciwko niemu.

- To ogromnie ważna decyzja. Przed dwoma pierwszymi kolejkami powiedziałem, że najlepszym wyjściem będzie odejście Cristiano. Problem polega jednak na tym, że jeśli odejdzie, to klub straci już jakiekolwiek atuty w grze ofensywnej. W pełni poważnie uważam, że jeśli do końca okienka do klubu nie trafią odpowiedni piłkarze, to United zakończy sezon w drugiej połowie tabeli, bo na tyle pozwala obecny skład - punktował w Sky Sports Neville.

Reklama

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP NIGEL RODDIS / AFP

Gary Neville wprost o sytuacji Manchesteru United. "To zespół drugiej połowy tabeli"

Anglik w dalszej części swojej wypowiedzi przewiduje, że nadchodzące miesiące będą bardzo ciężkie dla kibiców United, wręcz najcięższe od 1974 roku, kiedy klub spadał z najwyższej klasy rozgrywkowej. Ekspert porównał też sytuację MU do szkoły, w której znacząco spadły wyniki egzaminów. Jego zdaniem, w takich przypadkach należy zastanowić się nad osobami zarządzającymi szkołą i ich sposobie pracy, a nie krytykować dzieci za słabe wyniki. Analogicznie ma być na Old Trafford.

Czytaj także: Gwiazdor otworzył Niemcom oczy. To dlatego Lewandowski wyjechał

- W szatni jest naprawdę źle. Miałem wrażenie, że Erik ten Hag w czasie przedsezonowego zgrupowania naprawdę poradził sobie z powrotnym naprowadzeniem piłkarzy na odpowiedni poziom pewności siebie, ale to co stało się w pierwszych dwóch meczach zmusiło go do powrotu do punktu wyjścia. Stare demony wróciły - dodaje Neville.

Po dwóch pierwszych kolejkach Premier League żaden z piłkarzy Manchesteru United nie zdołał jeszcze trafić do siatki, a mecze zakończył się porażkami - 1:2 z Brighton(trafienie samobójcze rywali) i aż 0:4 z Brentford. 22 sierpnia Czerwone Diabły zagrają u siebie z Liverpoolem.

Zdjęcie Gary Neville / AFP/JOSE JORDAN/ / AFP