Gabriel Jesus przejdzie z Manchesteru City do Arsenalu

"Gabriel Jesus do Arsenalu, 'here we go'! Indywidualne warunki kontraktu uzgodnione z agentem Marcelo Pettinatim i jego dwoma partnerami. Kontrakt do 2027 roku, to w 100% pewne" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano.

Jak dodał, kwota transferu wyniesie 45 mln funtów.

Gabriel Jesus zostanie nowym piłkarzem Arsenalu

25-letni Gabriel Jesus był piłkarzem Manchesteru City od stycznia 2017 roku. Był to jego pierwszy europejski klub po transferze z brazylijskiego Palmeiras. Wówczas Man City zapłaciło za niego 32 mln euro.

W ciągu 5,5-letniej przygody z "Obywatelami" Jesus zdobył 95 bramek i zaliczył 46 asyst w 236 spotkaniach. W tym czasie czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii, czterokrotnie po Puchar Ligi Angielskiej, dwa razy po Superpuchar Anglii oraz raz po Puchar Anglii.

Manchester City latem sprowadził Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, wobec czego Jesus musiał poszukać sobie nowego klubu. Padło na Arsenal, który miniony sezon zakończył na piątym miejscu w Premier League. Drużynę opuściło dwóch podstawowych napastników - Pierre-Emerick Aubameyang i Alexandre Lacazette.