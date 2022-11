Furia "Czerwonych Diabłów". Klub reaguje na wywiad Cristiano Ronaldo

Wybuch nastąpił w niedzielny wieczór, kiedy to do mediów trafiły fragmenty trwającej łącznie ok. 1,5 h rozmowy piłkarza z dziennikarzem Talk TV Piersem Morganem. W wywiadzie Portugalczyk "przejechał się" po swojej drużynie, mówiąc m.in., że nie ma szacunku do trenera Erika ten Haga, oraz że Holender i inne wysoko postawione w ekipie z Old Trafford osoby same dążyły do usunięcia go z Sir Matt Busby Way.