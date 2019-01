Tottenham Hotspur rzutem na taśmę pokonał na wyjeździe 2-1 Fulham FC w meczu 23. kolejki Premier League. Wygraną w 93. minucie zapewnił "Kogutom" Harry Winks.

Tottenham wciąż marzy o mistrzostwie Anglii, ale wydaje się, że tytuł w tym sezonie pozostanie w strefie marzeń "Kogutów". Rewelacyjny w tym roku Liverpool FC i Manchester City nie zwalniają tempa i wygrały swoje mecze w 23. kolejce.



Tym razem w drużynie Mauricio Pochettino zabrakło dwóch ważnych ogniw - Harry'ego Kane'a oraz Heung-Mina Sona i ich brak był nad wyraz widoczny. Na domiar złego to właśnie zastępujący Kane'a Fernando Llorente otworzył wynik meczu, tyle że trafieniem do własnej bramki. Zaskoczony Bask odbił piłkę po rzucie rożnym wprost do siatki.



Na odpowiedź "Koguty" musiały czekać do drugiej połowy. Wtedy to dośrodkowanie Christiana Eriksena wykorzystał Dele Alli i doprowadził do wyrównania. W końcówce meczu Tottenham otrzymał jednak kolejny cios. Strzelec gola nabawił się bowiem urazu i musiał opuścić boisko.



Wydawało się, że mecz zakończy się remisem, ale w 93. minucie Tottenham zapewnił sobie zwycięstwo! Jedno z rozpaczliwych dośrodkowań spadło na głowę Harry'ego Winksa, który uciekł obrońcy i zapewnił "Kogutom" trzy punkty!



Drużyna Pochettino ma dziewięć punktów straty do prowadzącego Liverpoolu oraz pięć "oczek" do wicelidera Manchesteru City.



Fulham FC - Tottenham Hotspur 1-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Llorente (17. - bramka samobójcza), 1-1 Alli (51.), 1-2 Winks (90+3.)



WG