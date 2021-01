Fulham FC przegrało 0-1 z Chelsea FC w meczu 19. kolejki Premier League. Goście całą drugą połowę grali w przewadze jednego zawodnika.

Chelsea zaliczyło ważną wygraną, ale nawet w przewadze nie miało łatwo z ambitną drużyną Fulham. Obie londyńskie drużyny miały w tym meczu ochotę na komplet punktów.



Szanse gospodarzy tuż przed przerwą zmniejszył Antonee Robinson. Amerykański obrońca z impetem zaatakował Azpilicuetę i wyleciał z boiska za brutalny faul.



"The Blues" zwycięską bramkę zdobyli dopiero w 78. minucie meczu. Wtedy to Mason Mount wykorzystał zbyt krótkie wypiąstkowanie piłki przez bramkarza i mocnym strzałem z woleja pokonał golkipera gospodarzy.



Dzięki wygranej Chelsea awansowała na siódme miejsce w tabeli Premier League, mając więcej rozegranych spotkań od większości drużyn. Fulham zajmuje 18. miejsce i traci cztery punkty do bezpiecznej pozycji.



Fulham FC - Chelsea FC 0-1 (0-0)



Bramka: 0-1 Mount (78.).



Czerwona kartka: Fulham - Robinson (44.).