Frank Lampard mógłby przejąć w najbliższym czasie drużynę Crystal Palace - twierdzi "The Daily Telegraph". Legenda Chelsea pozostaje bez zatrudnienia od stycznia bieżącego roku.

Jeśli Crystal Palace zdecyduje się na nieprzedłużenie umowy z Royem Hodgsonem, to Frank Lampard najprawdopodobniej zostanie jego następcą - twierdzi dziennikarz "The Daily Telegraph" Matt Law. Obecna umowa Hodgsona wygasa wraz z końcem czerwca.

Średni sezon "The Eagles"

Crystal Palace ma za sobą przeciętny sezon - na trzy kolejki przed końcem ligi londyńska drużyna znajduje się na 13. miejscu w tabeli i choć jest pewna utrzymania, to równie pewna jest braku większych sukcesów. Nawet przy optymistycznym założeniu wygrania wszystkich pozostałych meczów "Orły" mają już tylko matematyczną szansę, by nie skończyć rozgrywek w dolnej połowie tabeli.

Na włodarzy klubu czeka więc niełatwa decyzja - niebawem trzeba będzie postanowić, czy obecny szkoleniowiec zasługuje na przedłużenie zatrudnienia. 73-latek prowadzi Crystal Palace od sezonu 2017/2018, jest więc w czołówce najdłużej zatrudnionych w jednym klubie trenerów angielskiej ekstraklasy. Wyprzedzają go jedynie Espirito Santo, Guardiola, Klopp i Sean Dyche, który jest absolutnym rekordzistą, prowadzącym Burnley już ponad osiem lat.



Koniec bezrobocia Franka Lamparda

Frank Lampard ma być najbardziej prawdopodobnym kandydatem do zastąpienia Roya Hodgsona. Stracił on swoją posadę w Chelsea pod koniec stycznia 2021 roku, kiedy to zastąpił go Niemiec Thomas Tuchel. Zastąpił z sukcesami - wprowadzając zespół do finału Ligi Mistrzów oraz finału Pucharu Anglii. Londyńczycy ponadto znajdują się obecnie na czwartym miejscu w tabeli.

Crystal Palace byłaby trzecią drużyną seniorską prowadzoną przez Lamparda. Przed Chelsea prowadził on jeszcze Derby County - z ekipą tą dotarł do finału play-offów o wejście do Premier League. "Barany" uległy jednak wówczas Aston Villi.

