Gary Lineker, słynny przed laty napastnik reprezentacji Anglii, który od 1999 r. jest gospodarzem Match of the Day, został w piątek wieczorem zawieszony za złamanie zasad politycznej bezstronności, do której pracownicy publicznej stacji są zobowiązani. Bezpośrednim powodem sporu był jego wtorkowy wpis na Twitterze, w którym napisał, że język używany przez rząd przy prezentacji projektu ustawy o nielegalnej imigracji "nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30.", ale przypomniano przy tej okazji, że nie jest to pierwsza kontrowersja związana z aktywnością Linekera w mediach społecznościowych.

Jak przekazała w wydanym oświadczeniu BBC, po przeprowadzonych dyskusjach z Linekerem "zdecydowano, że wycofa się z prowadzenia Match of the Day, dopóki nie będziemy mieli uzgodnionego i jasnego stanowisko w sprawie korzystania przez niego z mediów społecznościowych", choć nie jest jasne, czy faktycznie zostało to ustalone, czy tylko mu zakomunikowane.

Jeszcze w piątek wieczorem z udziału w sobotnim wydaniu Match of the Day wycofali się inni byli piłkarze będący ekspertami w programie - Ian Wright i Alan Shearer, a dwaj kolejni - Micah Richards i Jermaine Jenas napisali, że w sobotę nie mieli być na antenie, ale gdyby tak było, podjęliby taką samą decyzję jak Wright i Shearer. Niedługo później komentatorzy Steve Wilson, Simon Brotherton, Conor McNamara i Robyn Cowen wspólnie przekazali, iż nie uważają za właściwe, by wystąpić w sobotnim programie.

"Niektórzy z naszych ekspertów powiedzieli, że nie chcą pojawiać się w programie, podczas gdy my staramy się rozwiązać sytuację z Garym. Rozumiemy ich stanowisko i zdecydowaliśmy, że program skupi się na fragmentach meczów bez prowadzącego w studio i ekspertów" - oświadczył rzecznik BBC.

Dokładnie nie jest jasne jak ma wyglądać w praktyce, ale pewne jest, że będzie to zupełnie wyjątkowa sytuacja w historii programu, który ma szczególnie miejsce w świecie medialnym. Jest emitowany od sierpnia 1964 r., a kilka lat temu został oficjalnie uznany przez Księgę rekordów Guinnessa jako najdłużej nieprzerwanie nadawany na świecie program o tematyce piłkarskiej. Choć to już 59. sezon ligowy, w którym jest na antenie BBC, Lineker jest - lub był - zaledwie jego piątym stałym gospodarzem.

Ale sprawa staje się coraz poważniejszym kryzysem wizerunkowym dla BBC, wykraczającym poza Match of the Day i Linekera, bo zmierza w kierunku sporu o to jak pogodzić neutralność z wolnością wypowiedzi. Od początku istnienia BBC jej fundamentem jest bezstronność i neutralność polityczna, a obecny dyrektor generalny Tim Davie jasno mówił, że jeśli ktoś chce wyrażać w mediach społecznościowych swoje opinie na tematy polityczne, to nie powinien pracować w BBC. Ale w obronie Linekera oprócz jego kolegów z programu stanęło też wielu polityków przeciwnych rządzącej Partii Konserwatywnej, którzy zarzucają BBC, że działa w tej sprawie zgodnie z wolą rządu.

62-letni obecnie Lineker w latach 1984-1992 rozegrał 80 meczów w reprezentacji Anglii, w których zdobył 48 bramek - z czego sześć w meczach przeciwko Polsce. Był najlepszym strzelcem piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku w 1986 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński