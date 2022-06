Finalista Ligi Mistrzów sięgnie po gracza Chelsea? Miałby zastąpić gwiazdę

Nie od dziś pojawiają się informacje, że Liverpool FC szuka potencjalnego zastępcy swojego gwiazdora, czyli Senegalczyka Sadio Mane.

Media: Pulisic nie jest przekonany do dalszej gry w Chelsea

Według "Bilda", ofensywę "The Reds" mógłby wzmocnić Christian Pulisic. 23-letni amerykański skrzydłowy podobno "nie jest przekonany" do tego, by pozostać w Chelsea i chętnie skusiłby się - zdaniem niemieckiej gazety - na nowe wyzwania pod skrzydłami Juergena Kloppa.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Pulisic występował w Borussii Dortmund.

Nie jest to jednak jedyny zawodnik łączony w ostatnim czasie z "The Reds" przez światowe media.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. San Marino - Malta 0-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport