FIFA zapowiada zmiany w systemie VAR. Inspiracja innymi dyscyplinami

Mamy zamiar rozwijać technologię VAR. 65 federacji już ją wprowadziło. Stworzono najbardziej podstawową technologię, z mniejszą liczbą kamer, która nie wymaga obecności wszystkich sędziów. Z tego powodu jest bardziej dostępna dla wszystkich. System już jest w trakcie testów. Trenerzy będą mogli poprosić o weryfikację dwa razy. Piłkarze będą mogli zgłosić do trenera swoją prośbę o sprawdzenie danej sytuacji. Jeśli decyzja zostanie zmieniona, to zespół nadal będzie dysponował dwoma prośbami o weryfikację. Jeśli nie, to jedna z nich zostanie wykorzystana.

~ mówił szef światowej federacji