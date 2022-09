Ferdinand broni Ronaldo. "Nie można oczekiwać, że się zmieni"

Saga z Cristiano Ronaldo trwała w zasadzie przez całe okienko transferowe. Do mediów docierał prosty przekaz - Ronaldo nie chce grać w klubie, który nie gwarantuje mu występów w Lidze Mistrzów i gry o trofea, dlatego chciałby odejść z Old Trafford. Portugalczyk nie pojechał z klubem na przedsezonowe zgrupowanie, ostentacyjnie pokazywał też swoje niezadowolenie, chociażby opuszczając stadion przed końcem sparingu z Rayo Vallecano.

Ostatecznie Ronaldo jednak w klubie pozostał, ale jak na razie w tym sezonie odgrywa jedynie marginalną rolę. Pełne 90 minut zaliczył tylko w trakcie kompromitującej porażki 0-4 z Brentford, a w dwóch ostatnich meczach, wygranych przez zespół Erika ten Haga, łącznie zagrał niespełna pół godziny.

Premier League. Rio Ferdinand broni Cristiano Ronaldo

Do sprawy w swoim podcaście "Vibe with Five" odniósł się Rio Ferdinand, który przez kilka sezonów miał okazję dzielić szatnię z 37-latkiem.

- W tym okienku odejście było raczej niemożliwe, ze względu na warunki finansowe. Znając Cristiano wiem na pewno, że będzie teraz absolutnie wściekły. Po tym jak grał i co osiągnął przez tak niesamowicie długi czas nie może znieść faktu, że nie gra nawet w zespole, który nie występuje w Lidze Mistrzów. Ronaldo nie jest tak zbudowany, by akceptować bycie rezerwowym i nie można oczekiwać, że w wieku 37 lat się zmieni. Supergwiazdy są zbudowane inaczej - mówi były reprezentant Anglii.

Mimo wszystkich zachowań Ronaldo, wiarę w niego w swoich wypowiedziach cały czas podkreślał ten Hag, który jasno stwierdzał, że jeśli Portugalczyk zdecyduje się pozostać w klubie, to zrobi wszystko, by odpowiednio z niego skorzystać. Żadnych wątpliwości co do etyki pracy byłego kolegi nie ma Ferdinand.

- Piłkarze takiego kalibru nie myślą, co robią źle w swojej grze, bo są tak nastawieni na wygrywanie i wiarę we własne umiejętności. Czasami to może być kłujące, ale nie zauważysz po nim spadku profesjonalizmu, intensywności i skupienia. Jest wystarczająco wyrachowany i inteligentny, by nie destabilizować dyscypliny w drużynie - dodał były piłkarz United.

Zdjęcie Rio Ferdinand / AFP