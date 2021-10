Sterling w obecnym sezonie nie zawsze znajduje uznanie w oczach Pepa Guardioli, który tylko trzykrotnie w Premier League dał mu zagrać w pierwszym składzie. Angielski skrzydłowy nie jest z tego faktu zadowolony i podkreśla, że tylko regularna gra i zdobywanie bramek sprawia, że dobrze czuje się w drużynie.



Właśnie dlatego, jak podkreślił w rozmowie z "The Guardian", bardzo poważnie rozważa zmianę otoczenia. - Jeżeli będzie istniała opcja wyjazdu gdzieś indziej, gdzie będę mógł regularnie występować, to jestem na to otwarty. Tak naprawdę znam tylko Premier League, a zawsze myślałem o tym, żeby spróbować występów za granicą i sprawdzić, jak sobie z tym poradzę - powiedział Sterling.



Pytanie to pojawiło się w kontekście zainteresowania FC Barcelona, gdzie chętnie widzieliby niskiego skrzydłowego. Niestety w stolicy Katalonii cały czas mają problemy finansowe, a Sterling w "The Citizens" zarabia naprawdę sporo i ewentualni chętni muszą liczyć się z tym, że o ile w ogóle zgodzi się zejść ze swoich poborów, to nie będzie to zbyt duże "zejście".







