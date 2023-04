Fatalny upadek Jana Bednarka. Polak spadł prosto na kark. Decyzja mogła być tylko jedna

W pierwszej połowie ligowego meczu pomiędzy Arsenalem FC a Southampton FC doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego piłkarza Jana Bednarka. Obrońca "Świętych" wyskoczył w celu odbicia piłki głową i przeleciał nad ciałem swojego rywala Gabriela Martinelliego.

Polak spadł bezpośrednio na kark , co mogło zakończyć się fatalnie. Już za chwilę pojawił się przy nim sztab medyczny " Świętych ", a Bednarek po kilku chwilach zdołał stanąć na nogi.

Upadek wyglądał zbyt niebezpiecznie, by Polak mógł kontynuować grę

Jan Bednarek, schodząc na ławkę, podszedł jeszcze do swojego trenera i tłumaczył mu prawdopodobnie to, że decyzja sztabu medycznego była zbyt pochopna. Ruben Selles nie mógł już jednak nic na to poradzić. W 41. minucie ten mecz dla polskiego piłkarza się skończył. Opuścił murawę przy wyniku 2:1 dla Southampton FC.