Fatalny błąd Łukasza Fabiańskiego. Wpadka Polaka dobiła drużynę [WIDEO]

Łukasz Fabiański wrócił do bramki po kontuzji oka. Podczas jednego z meczów Polak wybiegł do piłki, miał ją już w rękach, ale upadając wpadł głową na kolano rywala. Fabiański przeszedł zabieg, podczas którego wstawiono mu specjalną płytkę. Po tygodniu polski bramkarz wrócił do treningów, a po miesiącu do gry.