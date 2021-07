Totalna "klapa" w wykonaniu "Kanonierów" na inaugurację letnich sparingów. Drużyna Mikela Artety niespodziewanie przegrała ze znacznie niżej notowanymi Szkotami.



Choć trener Arsenalu sprawdzał w zespole wielu młodych zawodników, to w jego ekipie nie zabrakło znanych nazwisk - jak Pierre-Emerick Aubameyang, Willian, czy Sead Kolasinać.





Kuriozalna pomyłka bramkarza Arsenalu

Co ciekawe, w zespole Hibernian z ławki rezerwowych na boisko wszedł polski bramkarz - 23-letni Maciej Dąbrowski.



Spotkanie zostanie zaś zapamiętane z powodu błędu innego bramkarza - grającego w Arsenalu Arthura Okwonko. 19-latek zupełnie nie trafił w piłkę we własnym polu karnym, dzięki czemu napastnik Hibernian strzelał zupełnie do pustej bramki.



Wideo z tej sytuacji błyskawicznie stało się hitem w sieci.