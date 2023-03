Łącznie we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, 22-latek zdobył już niewiarygodną liczbę 42 goli, do czego dołożył 5 asyst. Reprezentacja Norwegii dzięki wysokiej dyspozycji zarówno napastnika, jak i innego gwiazdora, występującego w angielskim Arsenalu - Martina Odegaarda liczy na dobry start w eliminacjach do mistrzostw Europy. Okazuje się jednak, że w spotkaniach z Hiszpanią i Gruzją, Haaland nie będzie do dyspozycji trenera.