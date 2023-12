Fatalne sceny na boisku. Piłkarz trafił do szpitala. Są nowe informacje

W sobotę 16 grudnia fani angielskiego futbolu wstrzymali oddech, gdy podczas meczu Luton Town z AFC Bournemouth w ramach 17. kolejki Premier League doszło do prawdziwego dramatu. W 59. minucie spotkania na murawę padł nagle kapitan "The Hatters" Tom Lockyer. 29-latek niespodziewanie stracił przytomność, a na pomóc niemal od razu ruszyły służby medyczne, które stwierdziły u zawodnika zatrzymanie akcji serca. Walijczyk co prawda szybko odzyskał przytomność, jednak po tym, jak opuścił boisko na noszach, medycy zdecydowali się przetransportować go do szpitala, aby przeprowadzić dalsze i dokładniejsze badania.