Kalvin Phillips przychodził do Manchesteru City latem 2022 roku z Leeds United. Miał odświeżyć środek pola mistrzów Anglii i odciążyć, a być może porywalizować o miejsce w składzie na pozycji defensywnego pomocnika z Rodrim. Nic z tych dwóch rzeczy się jednak nie wydarzyło. W sezonie 2022/23 uzbierał łącznie 593 minuty w 21 spotkaniach. W trwającym póki co jest znacznie gorzej - ma ich 215 - zaledwie 7 proc. możliwych w Premier League i 8 proc. w Lidze Mistrzów.

- Nie wiem, co się wydarzy. Jest mi bardzo przykro z powodu mojej decyzji. Mówiłem to wiele razy. Nie zasługuje na to, co mu się przydarzyło, jest mi bardzo przykro - stwierdził, cytowany przez Eurosport.com.