Norweski napastnik przyzwyczaił kibiców do strzelania goli w każdym meczu. Oczekiwania wobec niego są więc bardzo wysokie. Tym większy szok wzbudza fakt, że w meczu przeciwko Tottenhamowi Hotspur , Haaland ... nie oddał ani jednego strzału na bramkę.

Gwiazdor Manchesteru City nie zdołał wyprowadzić nawet jednego niecelnego strzału. Pod tym względem był to jego najgorszy występ w tym sezonie. Do tej pory w każdym spotkaniu Norweg oddawał przynajmniej po kilka uderzeń.

W meczu z Tottenhamem cały Manchester City zagrał rozczarowująco i przegrał, nie wykorzystując tym samym potknięcia Arsenalu. Przewaga "The Gunners" nad obywatelami nie zmniejszyła się. Spadek formy zespołu Pepa Guardioli jest widoczny. Ostatnia sytuacja związana z odejściem Joao Cancelo może dawać do myślenia, że w szatni "The Citizens" nie wszystko ma się idealnie.