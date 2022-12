Czerwone Diabły zainaugurują powrót klubowej piłki 21 grudnia, zaledwie trzy dni po finale mistrzostw świata w Katarze . Wtedy zagrają na Old Trafford z Burnley w ramach 1/8 finału Carabao Cup. Fani United zdążyli się stęsknić za swoimi ulubieńcami, bo mimo nie najwyższego prestiżu rozgrywek i perspektywy gry z drugoligowym rywalem, to wszystkie dostępne wejściówki na to spotkanie zostały sprzedane.

Manchester United nie będzie mógł wpuścić kompletu kibiców, mimo wyprzedania stadionu. Powodem strajk

Tego samego dnia będzie miał miejsce jednak strajk pracowników służby zdrowia, którzy domagają się wzrostu płac. Tym samym na stadionie zabraknie wymaganej liczby karetek i personelu medycznego, potrzebnego do zabezpieczenia meczu przy komplecie 74 tysięcy fanów. Klub w porozumieniu z władzami miasta doszedł do wniosku, by obniżyć pojemność do 62 tysięcy, co sprawia, że mecz może dojść do skutku, ale 12 tysięcy osób mimo zakupionego biletu, nie będzie mogło go obejrzeć z wysokości trybun. Klub starał się szukać możliwości przełożenia spotkania, ale wyjątkowo napięty terminarz obu zespołów, a także niedostępność personelu medycznego w okresie świątecznym na to nie pozwoliły.