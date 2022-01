Jak donosi "The Telegraph", Fabio Cannavaro ma już za sobą wstępne rozmowy z szefami Evertonu. W tej chwili jest jednym z trzech głównych kandydatów do objęcia schedy po Rafie Benitezie. Dwaj pozostali to Frank Lampard i Wayne Rooney.

Przez moment w grze był również Roberto Martinez. Liczył na możliwość łączenia funkcji menedżera Evertonu i selekcjonera reprezentacji Belgii. Federacja, która go obecnie zatrudnia, nie wyraziła jednak na to zgody.



Fabio Cananvaro jako trener nigdy nie pracował w Europie

Tymczasowo ekipę "The Toffees" prowadzi Duncan Ferguson, jeden z dotychczasowych asystentów Beniteza.



Jeśli angielski klub zdecyduje się na zatrudnienie Cannavaro, będzie to oznaczać dla Włocha początek europejskiego rozdziału jego trenerskiej kariery. Kapitan mistrzów świata z 2006 roku do tej pory w charakterze szkoleniowca pracował tylko w Arabii Saudyjskiej i Chinach, gdzie został wybrany Trenerem Roku 2017.



Przed niespełna dwoma tygodniami 48-letni Włoch gościł w Warszawie. Spotkał się wówczas z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Panowie rozmawiali o obsadzie funkcji selekcjonera reprezentacji Polski.

Przez moment - przynajmniej w rzeczywistości medialnej - Cannavaro wydawał się głównym pretendentem do zastąpienia Paulo Sousy. Taki scenariusz szybko jednak stracił realne szanse na realizację.



