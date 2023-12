Fabiański znów bohaterem. Zachwyty w zagranicznych mediach. "Kluczowy, imponujący"

Łukasz Fabiański ku swojemu zdziwieniu i rozczarowaniu został na początku sezonu 2023/24 odstawiony od składu. David Moyes zdecydował, że dostępu do bramki West Hamu bronić będzie Alphonso Areola. Francuz radził sobie od początku nowej kampanii wyjątkowo przeciętnie, a mimo to szkoleniowiec konsekwentnie pomijał Fabiańskiego w przypadku wyboru wyjściowego składu. Polak nie ukrywał, że to dla niego spory cios.

Jeśli mam być szczery, to poczułem ogromne zaskoczenie i złość. Kompletnie nie byłem na coś takiego przygotowany pod względem mentalnym. Cały ten sposób, w jaki to zostało rozegrane i przedstawione, jest dla mnie bardzo dziwny. Powiem tylko tyle, bo myślę, że czuć w moich słowach dosyć dużo bólu

Udany powrót Fabiańskiego do ligowej rywalizacji

Po zmianie stron do głosu dochodzić zaczął West Ham i w 52. minucie stan rywalizacji wyrównał Jarrod Bowen. Dwadzieścia minut później do siatki po koszmarnym błędzie Udogie i Vicario trafił James Ward-Prowse, a Tottenham został postawiony pod ścianą. "Koguty" ruszył do ataku, ale nie były w stanie pokonać po raz drugi Fabiańskiego. Polak miewał problemy z wyprowadzeniem piłki, ale na linii prezentował się niezwykle pewnie, a do tego dołożył kilka udanych parad.