11. kolejka Anglia - Premier League

2021-11-07 17:30 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Craig Pawson West Ham United FC Liverpool FC 3 2 DO PRZERWY 1-1 Alisson 4' (samob.) Pablo Fornals 67' K. Zouma 74' T. Alexander-Arnold 41' D. Origi 83'

Nie ma już w Premier League niepokonanych drużyn. Aż do dzisiaj ostatnim zespołem bez potknięcia był Liverpool. "The Reds" polegli jednak w wyjazdowym starciu z aspirującym do czołowych miejsc WHU.

Spotkanie rozpoczęło się fantastycznie dla gospodarzy. W 4. minucie rzut rożny egzekwował Pablo Fornals, a po jego kąśliwym dośrodkowaniu piłkę do własnej bramki wpakował Alisson Becker. Arbiter zarządził jeszcze analizę VAR, by sprawdzić, czy brazylijski bramkarz nie był faulowany, ale ostatecznie bramkę uznał.

W 22. minucie londyńczycy otrzymali pierwszy cios, ale nie była nim stracona bramka. Po zderzeniu z Diogo Jotą kontuzji doznał Angelo Ogbonna. Szybko okazało się, że nie jest w stanie kontynuować gry i musiał opuścić murawę.

WHU - Liverpool. Fabiański bez cienia szansy

Goście konsekwentnie szukali wyrównującej bramki i dopięli celu krótko przed przerwą. Do rzutu wolnego podszedł Trent Alexander- Arnold i kapitalnym strzałem z 18 metrów nie dał Łukaszowi Fabiańskiemu najmniejszych szans na skuteczną interwencję.

Po zmianie stron z impetem do ataku ruszyli goście. W 50. minucie po strzale głową Craiga Dawsona piłka trafiła w poprzeczkę. A chwile później bardzo groźne uderzenie Sadio Mane z najwyższym trudem obronił Fabiański!



Łatwo zdobyta przewaga nieco uśpiła przybyszów z Liverpoolu. Efekt? Jedna przytomnie rozegrana akcja wystarczyła gospodarzom, by ponownie objąć prowadzenie. Jarrod Bowen idealnie zagrał do Fornalsa, a ten strzałem bez namysłu zmusił Alissona do kapitulacji.



Hiszpan niebawem zaliczył asystę. Jego centrę z kornera uderzeniem głową na gola zamienił Kurt Zouma. 3-1!



Kontaktową bramkę zdobył jeszcze wprowadzony z ławki Divock Origi. Belg zaskoczył "Fabiana" strzałem z powietrza. Liverpool miał już jednak niewiele czasu, by doprowadzić choćby do remisu.

Goście atakowali do ostatniej minuty - dwukrotnie niebezpiecznie główkował Origi - ale bez efektu. Dzięki wygranej "Młoty" znalazły się w tabeli wyżej niż wybrańcy Juergena Kloppa i aktualnie wyprzedzają ich o punkt.





3 2 West Ham United FC Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Matip van Dijk Robertson Henderson Oxlade-Chamberlain Fabinho Salah Jota Mané Fabiański Johnson Zouma Ogbonna Cresswell Souček Bowen Benrahma Rice Fornals Antonio SKŁADY West Ham United FC Liverpool FC Łukasz Fabiański 4′ (samob.) 4′ (samob.) Alisson Becker Benjamin Johnson 41′ 41′ 55′ 55′ Trent Alexander-Arnold 74′ 74′ Kurt Happy Zouma Joel Matip 22′ 22′ Angelo Obinze Ogbonna Virgil van Dijk Aaron Cresswell Andrew Robertson 45′ 45′ Tomáš Souček Jordan Henderson 84′ 84′ Jarrod Bowen 69′ 69′ Alex Oxlade-Chamberlain 86′ 86′ Mohamed Saïd Benrahma 80′ 80′ Tavares Fabinho Declan Rice Mohamed Salah 67′ 67′ Pablo Fornals Malla 76′ 76′ Diogo José Teixeira da Silva Michail Antonio Sadio Mané REZERWOWI Alphonse Areola Caoimhin Kelleher 84′ 84′ Vladimír Coufal Ibrahima Konaté 22′ 22′ Craig Dawson Nathaniel Phillips Issa Diop Konstantinos Tsimikas Ryan Fredericks Neco Williams 86′ 86′ Arthur Masuaku Tyler Morton Alex Král 69′ 69′ Alcantara Thiago Manuel Lanzini 80′ 80′ Takumi Minamino Mark Noble 76′ 76′ 83′ 83′ Divock Origi

STATYSTYKI West Ham United FC Liverpool FC 3 2 Posiadanie piłki 30,9% 69,1% Strzały 9 12 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 3 2 Faule 11 6

