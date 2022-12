Premier League wróciła do gry po przerwie wymuszonej mundialem, tradycyjnie rozgrywając mecze w "Boxing Day". Na koniec dnia lider, Arsenal, grał z West Hamem i wygrał 3:1, chociaż do przerwy przegrywał 0:1. Przy jednym z goli dla Kanonierów nie popisał się Łukasz Fabiański, przez co spotkał się ze sporą krytyką ekspertów, a także kibiców Młotów.