Fabiański obronił rzut karny, ale nie uratował West Hamu. Pulisic bohaterem

David Moyes, mając w głowie czwartkowy mecz półfinału Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt, postanowił zrobić kilka zmian w wyjściowym składzie swojej drużyny, zostawiając na ławce chociażby jednego z kluczowych piłkarzy, Declana Rice`a. Thomas Tuchel nie musi już z kolei się "martwić" grą w środku tygodnia, więc posłał dziś do boju swoje galowe ustawienie, szukając zwycięstwa, które umocniłoby Chelsea w czołowej czwórce tabeli Premier League.

Pierwsza połowa była toczona w żywym tempie, ale z obu stron brakowało skonkretyzowania swoich działań. Dość powiedzieć, że przez całe 45 minut padł jeden celny strzał. Łukasz Fabiański musiał interweniować po strzale N`Golo Kante, nie była to jednak na pewno najtrudniejsza parada w karierze byłego reprezentanta Polski.

Fabiański sprytniejszy od Jorginho

Po przerwie Polak miał zdecydowanie więcej prób do interwencji. Chelsea zdecydowanie dominowała na boisku, pozwalając gościom tylko na wychodzenie z nielicznymi kontrami. Najwięcej z tych kontraataków mógł zrobić Andrij Jarmołenko, który najpierw dograł do Benrahmy, a później sam znalazł się w świetnej sytuacji, jednak przegrał pojedynek z Mendym.

Więcej działo się przy drugiej bramce, gdzie West Ham kilkukrotnie ratowali Fabiański do spółki z Craigiem Dawsonem. Polak skutecznie interweniował przy próbach Wernera czy Chalobaha, a w innych sytuacjach dobrym blokiem wyręczał go lider defensywy Młotów.

Świetna forma Dawsona trwała do 84. minuty. Wtedy stoper West Hamu się pomylił, przegrywając pozycję z Lukaku. W efekcie Dawson faulował Belga, a po weryfikacji VAR sędzia zdecydował się na pokazanie mu czerwonej kartki. Do piłki podszedł Jorginho, ale Fabiański kapitalnie go wyczuł i bardzo pewnie wyłapał strzał Włocha.

West Ham grając w dziesiątkę zaczął bronić się już nieco panicznie, ale Chelsea szybko przebiła ten mur. Alonso zagrał płasko w pole karne, a tam idealnie nadbiegał wprowadzony w drugiej połowie Pulisic, który pewnym wykończeniem nie dał szans Fabiańskiemu.





Chelsea 1-0 West Ham



gole: 90` Pulisic



kartki: 82`Alonso - 84`Dawson(cz.k.)



Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Silva, Chalobah - Loftus-Cheek(76`Ziyech), Kante, Jorginho, Alonso - Mount - Havertz(76`Lukaku), Werner(76`Pulisic)

West Ham: Fabiański - Cresswell, Dawson, Johnson - Masuaku, Noble(62`Rice), Soucek, Coufal - Fornals, Jarmołenko(73`Bowen) - Benrahma(78`Lanzini)