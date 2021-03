Kryzys Southamptonu trwa. W 26. kolejce Premier League "Święci", z Janem Bednarkiem w składzie, przegrali 0-1 z Evertonem. Był to ich dziewiąty mecz z rzędu bez zwycięstwa. Decydującego gola strzelił Richarlison.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Liverpool FC - Everton FC 0-2. Kontrowersje sędziowskie. Wideo INTERIA.TV

26. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-01 21:00 | Stadion: Goodison Park | Arbiter: Martin Atkinson Everton Southampton FC 1 0 DO PRZERWY 1-0 Richarlison 9'

W pierwszej połowie niewiele się działo. Jeśli już ktoś zrobił coś dobrego, to byli to piłkarze Evertonu. Już w dziewiątej minucie objęli prowadzenie. Bramkę zdobył Richarlison.

Reklama

W 27. minucie piłka drugi raz wpadła do bramki "Świętych". Po wrzutce z rzutu wolnego głową piłkę zgrywał Mason Holgate, a z bliska do siatki trafił Michael Keane. Ten pierwszy był jednak na spalonym i gol nie został uznany.

W drugiej połowie sytuacji bramkowych było bardzo mało. Obie drużyny praktycznie nie stwarzały zagrożenia, ale sporo faulowały. Sędzia był jednak pobłażliwy i pokazał tylko dwie żółte kartki.





Ciekawa końcówka

Sytuacja zmieniła się w ostatnim kwadransie. Do ataku rzucili się goście. Bardzo zależało im na odrobieniu strat.



W 85. minucie sygnał ostrzegawczy dał Moussa Djenepo. Uderzył jednak obok bramki.



Jeszcze bliżej strzelenia gola był Jannik Vestergaard. W doliczonym czasie gry, po zamieszaniu w polu karnym, piłka trafiła do Duńczyka, który trafił jednak w Jordana Pickforda.



Southampton nie zdołało zdobyć bramki i przegrało. Był to dziewiąty z rzędu mecz "Świętych" bez zwycięstwa.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

1 0 Everton Southampton FC Pickford Holgate Keane Godfrey Digne Doucouré Gomes Allan Sigurðsson Calvert-Lewin Richarlison Forster Bednarek Vestergaard Salisu Bertrand Djenepo Ward-Prowse Armstrong Redmond Adams Ings SKŁADY Everton Southampton FC Jordan Pickford Fraser Forster Mason Holgate Jan Bednarek Michael Keane Jannik Vestergaard Ben Godfrey 63′ 63′ Mohamed Salisu Abdul Karim Lucas Digne Ryan Bertrand Abdoulaye Doucouré Moussa Djenepo 87′ 87′ Andre Gomes James Ward-Prowse Marques Loureiro Allan 77′ 77′ Stuart Armstrong Gylfi Thor Sigurdsson 88′ 88′ Nathan Redmond Dominic Calvert-Lewin 77′ 77′ Che Adams 9′ 9′ 90′ 90′ Richarlison de Andrade Daniel Ings REZERWOWI João Manuel Neves Virginia Alex McCarthy Niels Nkounkou Kayne Ramsey Bernard Jack Stephens 87′ 87′ Alex Iwobi Kgagelo Chauke Tyler Onyango Will Ferry Nathan Broadhead Alexandre Jankewitz 90′ 90′ Joshua Christian Kojo King 63′ 63′ 80′ 80′ Nathan Tella Ryan Astley 88′ 88′ Caleb Watts K. John 77′ 77′ Dan Nlundulu

STATYSTYKI Everton Southampton FC 1 0 Posiadanie piłki 46,6% 53,4% Strzały 4 5 Strzały na bramkę 2 1 Rzuty rożne 4 10 Faule 13 9

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League