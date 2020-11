Po szalonym spotkaniu Leeds pokonało Everton 1-0. Mając na uwadze liczbę klarownych sytuacji, tak niski wynik można rozpatrywać w kategoriach zaskoczenia. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał Mateusz Klich i kilkukrotnie pokazywał się z dobrej strony.

Starcie Evertonu z Leeds od samego początku było bardzo zacięte. Goście wyprowadzili bowiem pierwszy atak już w 2. minucie spotkania. Raphinha wpadł w pole karne i zdołał minąć golkipera, lecz w czasie dryblingu stracił on piłkę. Na odpowiedź podopiecznych Carla Ancelottiego nie trzeba było czekać zbyt długo. Już kilka chwil później Abdoulaye Doucoure otrzymał podanie z bocznej strefy boiska i trącił futbolówkę w stronę bramki, lecz dobrze interweniował Illan Meslier.



Piłkarze Leeds zdecydowanie dominowali w tym spotkaniu, lecz brakowało im skuteczności. W przeciągu kilku kolejnych minut goście mieli dwie groźne sytuacje. Najpierw do siatki po uderzeniu wślizgiem nie trafił Jack Harrison, a później Jordan Pickford pewnie interweniował po strzale Patricka Bamforda.

Niewykorzystana okazja mogła się zemścić już po chwili. James Rodriguez umieścił piłkę w siatce, lecz gol nie został uznany. Ofensywy zawodnik Evertonu opuścił przed oddaniem strzału plac gry. Obie drużyny grały bardzo ofensywnie i bramkarze często mieli okazje do pokazania swoich umiejętności.



O wiele bardziej emocjonująco zrobiło się natomiast przed przerwą. Najpierw futbolówka po uderzeniu Harrisona odbiła się od słupka, a gospodarze ponownie skierowali futbolówkę do bramki. Także i ten gol nie został jednak uznany. Tym razem sędziowie dopatrzyli się spalonego.



Bramce rywali zagroził także Mateusz Kilch. Reprezentant Polski oddał groźny strzał z dystansu, po którym piłka minimalnie chybiła celu.



Druga część gry mogła się lepiej rozpocząć dla zawodników Evertonu. Meslier podał bowiem piłkę do jednego z rywali, lecz na szczęście dla kibiców Leeds, zdołał wrócić się do bramki i ochronił swój zespół przed stratą gola. Spotkanie nadal miało szalony przebieg i bezbramkowy remis był sporym zaskoczeniem.



Na pierwszego gola w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do 79. minuty starcia. Klich sprytnie poradził sobie z rywalami i zagrał do Harrisona. Anglik momentalnie posłał piłkę w kierunku Raphinhi, a ten pewnym uderzeniem zza pola karnego dopełnił formalności.



Premier League - wyniki, tabela, strzelcy



10. kolejka Anglia - Premier League

2020-11-28 18:30 | Stadion: Goodison Park | Arbiter: Chris Kavanagh Everton Leeds United 0 1 DO PRZERWY 0-0 Raphinha 79'

0 1 Everton Leeds United Meslier Ayling Koch Cooper Dallas Raphinha Klich Alioski Harrison Phillips Bamford Pickford Godfrey Holgate Keane Davies Doucouré Allan Iwobi Rodríguez Calvert-Lewin Richarlison SKŁADY Everton Leeds United Jordan Pickford Illan Meslier Ben Godfrey 26′ 26′ Luke Ayling 82′ 82′ Mason Holgate Robin Koch Michael Keane 90′ 90′ Liam Cooper 61′ 61′ Tom Davies Stuart Dallas Abdoulaye Doucouré 79′ 79′ 85′ 85′ Raphael Dias Belloli 90′ 90′ Marques Loureiro Allan Mateusz Klich 67′ 67′ Alex Iwobi Ezgjan Alioski James Rodriguez 89′ 89′ Jack Harrison Dominic Calvert-Lewin Kalvin Phillips Richarlison de Andrade 90′ 90′ Patrick Bamford REZERWOWI Jonas Lössl Francisco Casilla Cortés Yerry Fernando Mina González Leif Davis 82′ 82′ Bernard Pascal Struijk 61′ 61′ Fabian Delph 89′ 89′ . Helder Costa 67′ 67′ Andre Gomes 85′ 85′ Ian Carlo Poveda-Ocampo Gylfi Thor Sigurdsson Tyler Roberts Cenk Tosun 90′ 90′ Moreno Machado Rodrigo

STATYSTYKI Everton Leeds United 0 1 Posiadanie piłki 41,8% 58,2% Strzały 14 20 Strzały na bramkę 8 8 Rzuty rożne 4 2 Faule 8 14 Spalone 2 6