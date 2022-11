"Erling, proszę, nie strzelaj więcej!" Guardiola odpowiada na atak Ibrahimovicia

Media donosiły ostatnio o mocnych słowach, jakie skierował pod adresem Pepa Guardioli jego były zawodnik, czyli słynny Zlatan Ibrahimović. Snajper reprezentacji Szwecji wypowiedział się na temat talentu Erlinga Haalanda. Jednak zrobił to w swoim stylu. - Czy Guardiola może sprawić, że Erling Haaland będzie jeszcze lepszy? To zależy od ego Hiszpana, czy mu na to pozwoli. Nie pozwolił na to mnie i wielu innym - wypalił ostatnio "Ibra".