Erling Haaland z „10” w „L’Equipe”. Robert Lewandowski też jest na liście

"To prawda w 64. minucie oddał strzał w boczną siatkę, ale jak nie przyznać maksymalnej noty norweskiemu "Cyborgowi"? On dosłownie uniósł się nad tymi derbami, strzelając trzeciego z rzędu hat-tricka w lidze na własnym stadionie z dwoma doskonałymi asystami. Staje się piłkarzem coraz bardziej kompletnym i coraz lepiej wkomponowuje się w grę zespołu. Strzelił 17 goli w 11 meczach w tym sezonie, w tym osiem w 14 meczach Premier League. On jest z księżyca!" - uzasadniła notę francuska gazeta.

Robert Lewandowski z notą 10. Za jaki mecz?

"L’Equipe" ocenia piłkarzy za występy w najważniejszych meczach od ponad 30 lat. Dziennikarze stosują skalę od 1 do 10. Notowania uwzględniają spotkania ligowe we Francji i w najważniejszych ligach zagranicznych, mecze w europejskich pucharach i reprezentacyjne z mistrzostw świata, Europy często również młodzieżowych.

Przed Haalandem na maksymalną notę zasłużyło zdaniem gazety 13 piłkarzy. Jest na tej liście również Robert Lewandowski.

Zdjęcie Robert Lewandowski / JOHN MACDOUGALL / AFP

Kapitan reprezentacji Polski wyróżniony został "10" nie za swój popis w spotkaniu z Wolfsburgiem, kiedy strzelił pięć goli w dziewięć minut. Ten mecz nie był oceniany przez "L’Equipe". 34-letni napastnik grający dziś w Barcelonie otrzymał notę marzeń za występ przeciw Realowi Madryt w półfinale Lidze Mistrzów w kwietniu 2013 roku. Był wtedy zawodnikiem Borussii Dortmund.

"Prawdziwy kat Realu w tym półfinale, Polak stał się dziewiątym zawodnikiem w historii, który strzelił cztery gole w jednym meczu. A pod koniec meczu był bliski piątego" - pisał wtedy "L’Equipe o Lewandowskim.

Kto jeszcze z 10? Niektóre nazwiska zaskakują

Pozostałymi piłkarzami z maksymalną notą byli piłkarze, którzy dziś są kompletnie nieznani albo zapomniani, ale są też na tej liście wielkie gwiazdy. Oto wyróżnieni:

Bruno Martini - bramkarz młodzieżowej reprezentacji Francji za występ w finale mistrzostw Europy z Grecją w 1988 roku, w którym "Trójkolorowi" wygrali 3:0.

Franck Sauzee - pomocnik młodzieżowej reprezentacji Francji również za występ w finale mistrzostw z Grecją w 1988 roku. Wówczas piłkarz Sochaux, później gwiazda Olympique Marsylia, strzelił dwa gole z dystansu.

Oleg Salenko - napastnik reprezentacji Rosji strzelił pięć goli Kamerunowi w meczu fazy grupowej mundialu w USA w 1994 roku.

Lars Windfeld - duński bramkarz, który w 1/32 finału Pucharu UEFA w 1997 roku popisał się wspaniałymi interwencjami w meczu z FC Nantes. Jego zespół Aarhus wywalczył awans.



Lionel Messi - argentyński piłkarz (dziś w PSG) został wyróżniony dwukrotnie, oczywiście jako gracz Barcelony. Pierwszy raz po meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn w 2010 roku, kiedy strzelił wszystkie cztery gole. Kolejny raz po spotkaniu 1/8 finału LM z Bayerem Leverkusen. Barca wygrała wtedy 7-1, a Messi zdobył pięć bramek.

Carlos Eduardo - brazylijski pomocnik, który jako pierwszy został wyróżniany notą 10 za występ w lidze francuskiej. Piłkarz Nicei w meczu z listopada 2014 roku strzelił pięć goli.

Neymar - w 2018 roku w spotkaniu Ligue 1 przeciw Dijon (8-0) Brazylijczyk strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty.

Duszan Tadić - serbski pomocnik w spotkaniu LM z marca 2019 roku przeciw Realowi Madryt na Santiago Bernabeu strzelił gola i zaliczył dwie piękne asysty.

Lucas Moura - brazylijski pomocnik Tottenhamu strzelił trzy bramki w półfinale LM przeciw Ajaksowi dzięki którym "Spurs" awansowali do finału. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla londyńczyków.

Serge Gnabry - pomocnik Bayernu Monachium zdobył cztery gole w meczu fazy grupowej LM z Tottenhamem. Niemiecki zespół pokonał "Spurs" 7-2.

Kylian Mbappe - francuski napastnik zdobył cztery gole Kazachstanowi (8-0) w meczu kwalifikacji do tegorocznego mundialu.

Alban Lafont - bramkarz FC Nantes został wyróżniony za genialny występ przeciw PSG w poprzednim sezonie Ligue 1. "Kanarki" wygrały 3-1, a Lafont - obecnie powoływany do reprezentacji Francji - zatrzymał Neymara, Messiego i Di Marię.

Olgierd Kwiatkowski