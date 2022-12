W środowy wieczór Manchester City pokonał na wyjeździe Leeds United 3:1. Dublet dla mistrzów Anglii ustrzelił Erling Haaland. Norweski napastnik jest nie do zatrzymania. Ma na koncie już 20 goli. Potrzebował na to zaledwie czternastu meczów, to najlepszy wynik pod tym względem w historii Premier League.