Erling Haaland podpisał kontrakt z Manchesterem City

Haaland, od kiedy trafił do BVB w styczniu 2020 roku, strzelił 86 goli w 89 meczach we wszystkich rozgrywkach. Piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt, a oficjalnie kadrze "Obywateli" znajdzie się 1 lipca.

Porozumienie pomiędzy klubami zostało zawarte już w maju, kiedy Manchester City zgodził się na zapłacenie klauzuli odstępnego, która była w kontrakcie Norwega.

"To jest dzień, w którym ja i moja rodzina jesteśmy dumni" - przyznał Haaland, syn byłego kapitana "Obywateli" Alfa-Ingego.

Premier League. Haaland: Tu spełnią się moje ambicje

"Zawsze oglądałem mecze City, a w ostatnich sezonach robiłem to z wielką przyjemnością. Nie przeczę, jestem pod wrażeniem ich stylu gry - stwarzają dużo okazji, co jest najlepsze dla takiego gracza jak ja. W składzie jest wielu wybitnych piłkarzy, a Pep Guardiola to jeden z najwybitniejszych trenerów wszech czasów, dlatego wierzę, że trafiam do miejsca, gdzie spełnią się moje ambicje" - dodał.

"Haaland to duży talent i jeden z najlepszych napastników w Europie w ostatnich sezonach. Jego bilans bramkowy jest niesamowity, a jego występy w Borussii Dormtund, a w szczególności w Lidze Mistrzów, udowadniają, że może odnieść sukces na najwyższym poziomie" - dodał Txiki Begiristain, dyrektor City.