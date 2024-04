Erling Haaland do Manchesteru City przybył za kolokwialne "frytki". Norweg kosztował angielskiego giganta ledwie 60 milionów euro. Tyle wynosiła bowiem jego klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie z Borussią Dortmund. Od początku nie było złudzeń, że taka cena to absolutna promocja, za być może epokowy talent, który już przeszedł weryfikację w dużym europejskim klubie, a także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Przy liczbie kreowanych przez "Obywateli" sytuacji jasne było, że Haaland swoje gole na pewno strzeli. Reklama

Pierwszy sezon Norwega w nowych barwach był jednak zjawiskowy. Haaland swój inauguracyjny rok pod okiem Pepa Guardioli zakończył z wybitnymi wynikami liczbowymi oraz trofeami. Norweg w sezonie 2022/2023 wystąpił w koszulce Manchesteru City łącznie 53 razy. Strzelił w tych spotkaniach 52 gole i dziewięć razy asystował. Jego udziały bramkowe przełożyły się na wygranie Ligi Mistrzów, Premier League oraz Puchar Anglii, a później także Klubowych Mistrzostw Świata i Superpucharu UEFA. Dodatkowo w ręce Norwega trafiła nagroda UEFA The Best, której bronił Karim Benzema.

Haaland krytykowany z wszystkich stron. Guardiola nie zostawia złudzeń

Po wybitnym sezonie 2022/2023 przyszła jednak wyraźna obniżka formy, która sprawia, że coraz więcej ekspertów bez pardonu uderza w Haalanda w mediach. Norweg nie popisał się niczym w starciu z Realem Madryt, co rozsierdziło wielu byłych piłkarzy i cenione głosy w angielskiej przestrzeni.

"To był dramat Haalanda, bo po meczu nie był w miejscu, w którym chciał być. W dwumeczu był poza grą, nie był w stanie niczego zmienić. A to przecież był wielki wieczór. To był spektakl, w którym zawodnicy z najwyższego poziomu lubią przypominać, dlaczego się na nim znajdują. W kluczowych momentach to piłkarze tego formatu często decydują o wyniku rywalizacji. A Haaland nie zrobił nic" - takie słowa mogliśmy przeczytać na łamach "The Athletic" po wspomnianym hicie z "Królewskimi". Reklama

- Był bardzo słaby. Jeśli nie strzela goli, na boisku jest bezużyteczny. Z piłką przy nodze jest co najwyżej przeciętny. Był najgorszy na boisku. Nawet koledzy z drużyny go pomijali i nie podawali mu piłki - wtórował Rafael van der Vart. - Zagrał słabo. I to nie tylko dzisiaj. Pod bramką wciąż jest najlepszym zawodnikiem na świecie, ale ogólnie w ostatnim czasie jak na siebie prezentuje się fatalnie. Wyglądał jak zawodnik z League Two - oceniał Roy Keane po spotkaniu z Arsenalem.

Takich głosów jest mnóstwo, ale zdecydowanie w opozycji do nich staje Pep Guardiola, który broni swojego napastnika. - To najlepszy napastnik na świecie i bez niego nie zdobylibyśmy przed rokiem potrójnej korony. To, że nie ma sytuacji strzeleckich, nie jest tylko jego winą. Potrzebujemy większej liczby zawodników w polu karnym rywala. Piłka nożna to sport drużynowy, a nie indywidualny jak golf czy tenis - tłumaczył swoją gwiazdę szkoleniowiec na jednej z konferencji prasowych. Reklama

Gdy spojrzymy na liczby Haalanda i zestawimy je z tymi z poprzedniego sezonu, to można krytykę zrozumieć. 23-latek wystąpił bowiem w 39 spotkaniach, w których strzelił "tylko" 31 goli i sześć razy asystował. Jest nieco gorzej, ale dla każdego innego napastnika na świecie to byłyby liczby zjawiskowe. Problemem na pewno jest liczba zepsutych sytuacji. W tym Haaland niestety się bardzo mocno wyróżnia. W Premier League nie wykorzystał aż 30 "dużych szans", a w Lidze Mistrzów 12 takich okazji. To sprawia, że tych zepsutych okazji jest więcej, niż strzelonych goli, czy rozegranych meczów. W obu turniejach Haaland jest "liderem" w tych niechlubnych statystykach.

Reklama Bramkarz Thibaut Courtois kontynuuje program rekonwalescencji, trenując z kolegami z drużyny Realu Madryt. WIDEO / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Pep Guardiola / ODD ANDERSEN / AFP / AFP

Erling Haaland / AFP