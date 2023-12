W 94. minucie tego spotkania Manchester City stanął przez znakomitą szansą na strzelenie decydującego gola na 4:3. Erling Haaland został szarpnięty przez rywala, ale zdołał utrzymać się na nogach i posłać świetne podanie do Jacka Grealisha . Anglik znalazł się w znakomitej sytuacji, ale jego rajd na bramkę strzeżoną przez Vicario został zatrzymany przez Simona Hoopera , który... w tym właśnie momencie postanowił anulować korzyść i cofnąć akcję "Obywateli" do miejsca, w którym Haaland był faulowany.

Haaland wściekł się jak nigdy. Decyzja sędziego była wyjątkowo absurdalna

Później na portalu "X" Haaland wstawił materiał wideo ze wspomnianej akcji i skrótem od wulgarnego powiedzenia znaczącego mniej więcej tyle, co "Co to ma być?" skomentował pracę arbitra głównego. "Daily Star" podaje, że norweski gwiazdor może zostać za to ukarany przez Football Association.