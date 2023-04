Erling Haaland dogonił legendy. Ma czas, by wyśrubować rekord

Tym samym pobił on należący do Mohameda Salaha rekord bramek zdobytych w jednym sezonie składającym się z 38 ligowych kolejek. Egipcjanin w kampanii 2017/18 - debiutanckiej w barwach Liverpoolu - trafił do siatki 32 razy. Norweg ten wyczyn przebił, a dziś przeciwko Fulham zaczął go śrubować na swoich zasadach.