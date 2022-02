Mecz Brentford - Newcastle rozpocznie się w sobotę o godz. 16.00. Spotkanie już teraz budzi ogromne zainteresowanie nie tylko w Anglii. Na murawie zobaczyć mamy bowiem Christiana Eriksena, który osiem miesięcy wcześniej - na oczach sportowego świata - stoczył dramatyczną walkę o życie.

Pamiętny incydent wydarzył się w finałach Euro 2020 podczas grupowego meczu Dania - Finlandia. Pod koniec pierwszej połowy Eriksen upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Wkrótce potem przestało bić jego serce. Życie piłkarza uratował defibrylator.

W tym miesiącu zawodnik skończył 30 lat. Przez kilka miesięcy nie było wiadomo, czy będzie mógł wrócić do zawodowego futbolu. Kontrakt Duńczyka z Interem Mediolan - ze względu na obowiązujące we Włoszech regulacje medyczne - został rozwiązany za porozumieniem stron.

- Christian jest gotowy do gry i w sobotę wyjdzie na boisko. To będzie niesamowite. To wielki dzień dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla Chrisa i jego rodziny - powiedział na konferencji prasowej Thomas Frank, duński menedżer Brentfordu.

W ostatnim dniu stycznia Eriksen podpisał z angielskim klubem półroczny kontrakt. Będzie grał z wszczepionym rozrusznikiem serca. To dla niego powrót do Premier League - w latach 2013-2020 bronił barw Tottenhamu.

