Eriksen wraca po dramatycznym wypadku! To ma być jego nowy klub

Podczas grupowego meczu mistrzostw Europy Dania - Finlandia, Eriksen padł na murawę i stracił przytomność. Reanimację rozpoczęto jeszcze na murawie. Okazał się, że piłkarz doznał ataku serca. Później wymagał nie tylko samej hospitalizacji, ale i wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.

Jego życie udało się uratować, ale Eriksena czekał dłuższy rozbrat z futbolem. Musiał też rozstać się z Interem Mediolan, bo według przepisów obowiązujących w Serie A, na boisku nie mogą przebywać zawodnicy pewnymi z rodzajami wszczepów.

Duński pomocnik wznowił treningi po upływie prawie pół roku od dramatycznych wydarzeń na Euro 2020 i rozpoczął przygotowania w Odense, gdzie na początku - pod okiem osobistego trenera - biegał i wykonywał proste ćwiczenia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Eriksen może wrócić na boisko? Szumowski odpowiada w "Gościu Wydarzeń" Polsat News



Z czasem czuł się coraz lepiej i zaczął trenować z rezerwami Ajaksu Amsterdam. Jego menedżer zapewniał, że cały czas odbierał telefony z propozycjami gry dla 29-letniego Duńczyka, ale wygląda na to, że wkrótce jego telefon w tej sprawie - przynajmniej na jakiś czas - zamilknie.

Christian Eriksen podpisze umowę z Brentford

Lyall Thomas, dziennikarz Sky Sports podał, że Eriksen zdecydował się już na nowego pracodawcę.

- Christian Eriksen podpisze kontrakt z Brentford do końca sezonu. Przeszedł wszystkie niezbędne badania lekarskie i jest w stanie wrócić do piłki nożnej - napisał Thomas na Twitterze.

Brentford to obecnie 14. drużyna Premier League, której trenerem jest rodak Eriksena - Thomas Frank. Poza tym w ekipie jest również pięciu innych Duńczyków. Wcześniej pojawiał się także temat zatrudnienia Eriksena przez inne kluby angielskiej ekstraklasy oraz przez AS Monaco.



Według angielskich mediów Eriksen ma podpisać kontrakt z Brentford do końca sezonu, ale klub ma mieć w umowie zagwarantowaną opcję przedłużenia.



PJ