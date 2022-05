Eriksen o wyjątkowej akcji. "Gdyby nie to, nie byłoby mnie tu dzisiaj"

Zdjęcie Christian Eriksen /Joe Giddens/PA Images /Getty Images

Duński piłkarz Christian Eriksen, uratowany dzięki sprawnej reakcji służb medycznych po ataku serca, którego doznał na Euro 2020, został ambasadorem wyjątkowej akcji.

O inicjatywie poinformował oficjalny profil twitterowy Premier League. "To coś pozytywnego, co pozwoli uratować inne istnienia w przyszłości" - zaznaczono.

Christian Eriksen: Mnie to uratowało życie

Ze specjalnego funduszu zostało zakupionych ponad 2000 automatycznych defibrylatorów, które mają zostać rozlokowane w niższoligowych brytyjskich klubach.

Jak tłumaczą pomysłodawcy, chodzi o to, by każdy w okolicy mógł skorzystać z defibrylatora, gdy zajdzie taka potrzeba - czy to będzie piłkarz, który doznał ataku serca w trakcie gry, jak to było w przypadku Eriksena, czy też widz lub zwykły przechodzień.

- Mnie to uratowało życie - podkreślił Eriksen. - Gdyby nie taki sprzęt, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj.

Inicjatorzy akcji podkreślają też, jak ważna jest wiedza, jak takiego sprzętu w odpowiednim momencie użyć.