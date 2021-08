Piłkarze Leeds w pierwszej kolejce wysoko przegrali z Manchesterem United 1-5 i mieli nadzieję, że w kolejnej rundzie gier uda się zdobyć cenne punkty.



Everton postawił jednak twarde warunki i ekipa Marcelo Bielsy jako pierwsza musiała gonić wynik. W 26. minucie Liam Cooper powalił we własnym polu karnym Dominica Calverta-Lewina i sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam faulowany i pewnie zamienił stały fragment na gola.



Gospodarze zdołali odpowiedzieć tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Patrick Bamford zagrał do Mateusza Klicha, a reprezentant Polski wpadł w pole karne i - niczym rasowy napastnik - umieścił futbolówkę w siatce.





Leeds - Everton. Klich trafił do siatki! Pewne trafienie polskiego piłkarza

Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla Evertonu. W 50. minucie Abdoulaye Doucoure zagrał piłkę do Demaraia Gray'a, a ten pomimo asysty defensorów, dopełnił formalności.



Leeds ponownie goniło wynik i zdołało doprowadzić do wyrównania. Cooper zgrał piłkę, a Raphinha popisał się efektownym uderzeniem i pokonał Jordana Pickforda.



2. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-21 16:00 | Stadion: Elland Road | Widzów: 36293 | Arbiter: Darren England Leeds United Everton 2 2 DO PRZERWY 1-1 M. Klich 41' Raphinha 72' D. Calvert-Lewin 30' D. Gray 50'

2 2 Leeds United Everton Meslier Ayling Cooper Struijk Dallas Raphinha Harrison Firpo Klich Phillips Bamford Pickford Coleman Mina González Keane Digne Doucouré Iwobi Allan Gray Richarlison Calvert-Lewin SKŁADY Leeds United Everton Illan Meslier Jordan Pickford Luke Ayling 77′ 77′ Seamus Coleman 28′ 28′ Liam Cooper 37′ 37′ Yerry Fernando Mina González Pascal Struijk Michael Keane Stuart Dallas 68′ 68′ Lucas Digne 72′ 72′ Raphael Dias Belloli 82′ 82′ Abdoulaye Doucouré Jack Harrison 75′ 75′ Alex Iwobi 60′ 60′ Héctor Junior Firpo Adames Marques Loureiro Allan 41′ 41′ 60′ 60′ Mateusz Klich 50′ 50′ 83′ 83′ Demarai Gray Kalvin Phillips Richarlison de Andrade 37′ 37′ Patrick Bamford 30′ (k.) 30′ (k.) 90′ 90′ Dominic Calvert-Lewin REZERWOWI Kristoffer-August Sundquist Klaesson Asmir Begović Charlie Cresswell Jarrad Branthwaite Cody Drameh Mason Holgate Adam Forshaw Jonjoe Kenny 60′ 60′ Jamie Shackleton Tom Davies . Helder Costa 83′ 83′ Fabian Delph 60′ 60′ Tyler Roberts Jean-Philippe Gbamin Moreno Machado Rodrigo 75′ 75′ Andros Townsend Crysencio Summerville 90′ 90′ Moise Bioty Kean

STATYSTYKI Leeds United Everton 2 2 Posiadanie piłki 70% 30% Strzały 13 15 Strzały na bramkę 6 10 Rzuty rożne 8 5 Faule 6 13