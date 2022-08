Oczywiście tego wpisu nie należy brać w stu procentach poważnie, bo 51-latek już wielokrotnie w przeszłości dodawał tweety mające bardziej nakręcić dyskusję wokół jego osoby, aniżeli przedstawiać rzeczywistą informację. Tak też jest w tym przypadku, gdzie po prostu wykorzystał moment na mały żart sytuacyjny.

Majątek właściciela i pomysłodawcy takich marek jak SpaceX czy Tesla jest wyceniany na 265 miliardów dolarów. Wcześniej w tym roku Musk zapowiedział kupno platformy Twitter, miał nawet przedstawić ofertę wartą 41 miliardów dolarów. Wtedy też kibice Manchesteru United zbombardowali go wpisami namawiającymi do kupna ich klubu.

Pomijając już fakt czy ten wpis był jakkolwiek poważny, czy nie, to wygenerował on nieprawdopodobny zasięg na twitterze. Polubiło go blisko pół miliona osób, a ponad 100 tysięcy go udostępniło.

Elon Musk sugeruje kupno Manchesteru United

Manchester United obecnie zarządzany jest przez amerykańską rodzinę Glazerów, która blisko 20 lat temu kupiła klub za ponad 950 milionów dolarów. W ostatnich latach na właścicieli spada masa krytyki z powodu słabych wyników sportowych klubu.

Obecny sezon Czerwone Diabły rozpoczęły od dwóch porażek i to wzburzyło kibiców na tyle, że planują protest na następnym domowym meczu drużyny - 22 sierpnia United zagra na Old Trafford z Liverpoolem.

Zdjęcie Elon Musk / AFP ODD ANDERSEN / AFP