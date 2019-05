To będzie jeden z największych transferowych hitów. Eden Hazard przechodzi z Chelsea Londyn do Realu Madryt. Kluby doszły do porozumienia i wiadomo, kiedy Belg zostanie oficjalnie zaprezentowany na Santiago Bernabeu.

Zdjęcie Eden Hazard /AFP

O przeprowadzce Hazarda do Realu mówi się od dawna. Spekulacje na temat rychłego transferu podgrzał jeszcze fakt, że reprezentant Belgii nie przedłużył umowy z "The Blues". Obecny kontrakt 28-letniego zawodnika wygasa w czerwcu przyszłego roku i dla Chelsea jest to ostatni moment, żeby na nim zarobić.



Po ostatnim ligowym meczu Chelsea w tym sezonie z Leicester City Hazarad powiedział dziennikarzom, że podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Belg zasugerował, że przenosi się do Realu, choć nie przyznał tego wprost. "L'Equipe" informuje, że transfer jest przesądzony. Co więcej, francuski dziennik sportowy ujawnił, kiedy nastąpi oficjalna prezentacja Hazarda na Santiago Bernabeu. Ma to mieć miejsce dzień po finale Ligi Europy, w którym Chelsea zmierzy się z Arsenalem Londyn. Mecz odbędzie się 29 maja w Baku.



"Królewscy" zapłacą Chelsea za Hazarda około 100 milionów euro.



W zakończonym sezonie Premier League Belg strzelił 16 goli i zaliczył 15 asyst.



RK