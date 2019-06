Eden Hazard po siedmiu latach odszedł z Chelsea FC do Realu Madryt. Belg emocjonalnym wpisem pożegnał się z angielskimi kibicami.

Transfer, o którym mówiło się od dłuższego czasu, w piątek stał się faktem. Real oficjalnie ogłosił pozyskanie Hazarda. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 100 mln euro, która może wzrosnąć nawet o połowę tej sumy przy spełnieniu odpowiednich bonusów. Skrzydłowy jest pierwszym gigantycznym transferem "Królewskich" od czasu sprowadzenia Garetha Bale'a.



Belg pożegnał się z Chelsea emocjonalnym wpisem.



- Wiecie, że odchodzę do Realu Madryt. To żaden sekret, że marzyłem o tym klubie odkąd byłem małym chłopcem, strzelającym pierwsze gole. Starałem się dawać z siebie wszystko dla siebie i dla zespołu w tym trudnym okresie, pełnym spekulacji, zwłaszcza w ostatnich sześciu miesiącach. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Otwieram nowy rozdział, tak jak każdy z was powinien podążać za swoimi marzeniami. Opuszczenie Chelsea było najtrudniejszą decyzją w mojej karierze - napisał Hazard w mediach społecznościowych.

Hazard był zawodnikiem Chelsea od 2012 roku, kiedy przeniósł się tam z OSC Lille. W tym czasie zdobył z klubem dwa mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Dwukrotnie triumfował też w Lidze Europy.



- Miałem zaledwie 21 lat, kiedy dołączyłem do Chelsea. Dojrzałem tutaj jako człowiek i piłkarz. Pomogliście mi stać się kapitanem reprezentacji Belgii. Życzę każdemu z was wszystkiego dobrego, przyjaciele - w takich słowach z londyńskim klubem pożegnał się Hazard.

Łącznie kapitan belgijskiej reprezentacji rozegrał aż 352 spotkania dla "The Blues". Zdobył w nich 110 bramek i zaliczył 92 asysty.

Zdjęcie Eden Hazard / AFP

