Manchester City, którego trenerem jest Hiszpan Josep Guardiola, oraz Watford pod wodzą jego rodaka Javiego Garcii zagrają w sobotę o piłkarski Puchar Anglii. Dla tych pierwszych to okazja na trzecie trofeum w tym sezonie, dla Watfordu - na pierwsze w historii.

Zdjęcie Bernardo Silva (z lewej) /AFP

Zdecydowanym faworytem są "The Citizens", którzy triumfowali już w Pucharze Ligi oraz w angielskiej ekstraklasie.



- Zależy na tym, że zrobić dla tego klubu coś szczególnego - podkreślił portugalski pomocnik Manchesteru City Bernardo Silva.



W ostatnich 10 spotkaniach z Watfordem "The Citizens" odnieśli komplet zwycięstw, osiągając bilans bramek 32-6. Ostatnio po FA Cup sięgnęli w 2011 roku, a łącznie triumfowali w tych rozgrywkach pięciokrotnie. W sobotę na Wembley zagrają w finale po raz 11. w historii klubu.



Watford w decydującej fazie rozgrywek był tylko raz - w 1984 roku przegrał z Evertonem 0-2. Wówczas szefem klubu był piosenkarz Elton John.



- Wszyscy mówią, że nie mamy żadnych szans. Że Man City to topowy zespół i z łatwością wygra. Dla rywali zwycięstwo w meczu to normalka, ale my spróbujemy z całych sił im się postawić. Nikt nie oczekuje od nas wybitnego meczu. Myślę, że to nas stawia w dobrym położeniu - ocenił francuski pomocnik Etienne Capoue.



Manchesterowi City mogą w sobotę kibicować nawet sympatycy lokalnego rywala - United. To dlatego, że jeśli "The Citizens" zdobędą trofeum, wówczas szósta w tabeli ekstraklasy ekipa "Czerwonych Diabłów" awansuje do fazy grupowej Ligi Europejskiej, bez konieczności gry w eliminacjach. Prawo gry w nich uzyska z kolei zespół Wolverhampton Wanderers. W przeciwnym razie do LE trafi Watford, Manchester United zagra w kwalifikacjach, a "Wilki" będą musiały obejść się smakiem.



Finałowy mecz zaplanowano na godzinę 18.