Atletico poszukuje piłkarza, mogącego grać jako prawy obrońca lub prawy wahadłowy, po tym jak klub opuścił Kieran Trippier. Anglik przeniósł się do mającego spore aspiracje Newcastle United, gdzie nowy właściciel nie skąpi grosza na wzmocnienia.

Atletico zaś, szukając następcy angielskiego obrońcy, ponownie zagląda na Wyspy Brytyjskie. Mistrzowie Hiszpanii są zainteresowani sprowadzeniem obrońcy Aston Villi, Matty'ego Casha. To zawodnik urodzony i wychowany w Anglii, lecz reprezentujący Polskę, ze względu na pochodzenie swojej matki.



Reklama

Matty Cash zagra w Atletico?

Według dziennikarzy "Sky Sports" doszło już do pierwszych kontaktów między przedstawicielami Atletico Madryt a agentem reprezentanta Polski.

Co ciekawe, mistrzowie Hiszpanii mają być skłonni zapłacić za Casha aż 40 mln euro. Gdyby doszło do transferu, Cash zostałby najdrożej sprzedanym "Biało-Czerwonym" graczem w historii. Dotychczas najwięcej zapłacono za Krzysztofa Piątka, kupionego przez AC Milan za 35 mln euro.



24-letni Cash rozegrał w tym sezonie 23 spotkania dla Aston Villi we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jednego gola, zaliczył też jedną asystę.



WG