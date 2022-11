Dwóch piłkarzy Manchesteru United na wylocie. Media ujawniły nazwiska

Erik ten Hag pracuje w Manchesterze United dopiero od kilku miesięcy. Udało mu się ugasić pożar, który wybuchł na samym początku rozgrywek ligowych, ale wciąż na Old Trafford nie posiada kadry swoich marzeń. W osiągnięciu tego celu mają przeszkadzać mu Harry Maguire i Fred. Jak poinformował "The Guardian", za pierwszego z nich działacze wysłuchają każdej oferty na rynku transferowym, a drugiemu nie zostanie przedłużona umowa wygasająca już w czerwcu. Odejdzie on zatem najprawdopodobniej bez kwoty odstępnego.