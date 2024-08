Dwie transferowe bomby w Anglii. Giganci zaszaleli w ostatnich godzinach okna

Ostatni dzień okna transferowego w Anglii przyniósł dwa duże ruchy z udziałem czołowych klubów Premier League. Udział w transakcji wzięły bowiem: Chelsea FC, Arsenal FC oraz Manchester United. Jeden z zawodników "Czerwonych Diabłów" najpierw został wypożyczony do "The Blues". Niedługo później pojawił się komunikat o tym, że piłkarz Chelsea na takich samych zasadach przeniósł się do "Kanonierów".