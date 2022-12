Dwa samobójcze gole w... 7 minut. Szaleństwo w meczu "The Reds"

W pierwszej połowie spotkania Liverpool FC z Leicester City doszło do niecodziennego zdarzenia. Gracz "Lisów", Wout Faes dwukrotnie wpakował piłkę do własnej bramki, w dodatku w odstępie zaledwie siedmiu minut. Ostatecznie "The Reds" wygrali spotkanie... 2:1.